قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بعد طعنها أحد الجنود

مشهد عام للقدس الشرقية في 31 ايار/مايو 2017

(أ ف ب)

أصيبت فلسطينية بجروح بالغة صباح اليوم الخميس، حين أطلقت قوات إسرائيلية النار عليها بعدما طعنت جنديا خارج مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلن الجيش وخدمات الاسعاف.

ويأتي الهجوم قبل ايام من الذكرى الخمسين لحرب عام 1967 التي احتلت فيها اسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت خدمات الاسعاف الاسرائيلية انه تم نقل الجندي لتلقي العلاج بعد اصابته في الجزء العلوي من جسمه، بينما اصيبت الفلسطينية بجروح بالغة وهي في حالة خطرة.

واقدمت الفلسطينية على طعن الجندي بواسطة "سكين" عند مدخل مستوطنة ميفو دوتان جنوب غرب مدينة جنين، بحسب ما أوضح الجيش.

ومنذ الاول من اكتوبر 2015، تشهد الاراضي الفلسطينية والقدس واسرائيل اعمال عنف أسفرت عن مقتل 266 فلسطينيا و41 اسرائيليا وأميركيين اثنين واردنيين اثنين واريتري وسوداني وفق تعداد لفرانس برس.

ومعظم الفلسطينيين الذين قتلوا نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات على إسرائيليين بالسلاح الأبيض، وفق المصادر الإسرائيلية.

وتراجعت وتيرة العنف في الأشهر الأخيرة.