أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
مساء الأنوار - علي ماهر : أجاي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم -
مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية اليمن: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات مع الحوثيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية اليمن: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات مع الحوثيين

11:32 ص الخميس 01 يونيو 2017

وزير خارجية اليمن: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات مع الحوثيين

عبد الملك المخلافي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخ

القاهرة - (د ب أ):

نفى الدكتور عبد الملك المخلافي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، وجود أي وساطة عمانية لاستئناف مشاورات السلام مع الحوثيين.

وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس، إن زيارته لمسقط كانت "في الإطار الثنائي الأخوي بين البلدين ... وليس لها أي علاقة بموضوع المفاوضات بشكل مباشر، ولم ألتق هناك مع أي من الانقلابيين، ونحن ما زلنا ندعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونرى أن الأمم المتحدة والعمل من خلالها هو الطريق للوصول إلى سلام".

وأضاف المخلافي: "كان اللقاء في عمان إيجابيا، وأكدوا دعم أمن اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ودعم الشرعية وحرصهم على السلام في اليمن ... ولا صحة لأي أخبار أخرى جرى تداولها، وإنما هذه فبركات إعلامية".

وأفاد وزير الخارجية اليمني بأن "الانقلابيين ليسوا جادين في السلام ولا يدركون مخاطر الأوضاع والمعاناة التي يعيشها اليمنيون من الناحية المعيشية والصحية".

وحول ما يخص ميناء الحديدة الحيوي، ومدى صحة الأنباء عن موافقة الحوثيين على تسليمه لطرف ثالث، أشار وزير الخارجية إلى أن "حقيقة الأمر أن هذا ما كان يحمله المبعوث الأممي من أفكار، ولكن الانقلابيين رفضوا حتى مجرد اللقاء معه، لأنهم ليسوا مسؤولين ولا يدركون مخاطر ما يحدث، ولم يكونوا حريصين على وقف إطلاق النار في هذا الشهر الكريم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير خارجية اليمن يتهم الحوثيين وقوات صالح بنهب المعونات

    وزير خارجية اليمن يتهم الحوثيين وقوات صالح بنهب المعونات

    أخبار
  • الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي باليمن

    الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي باليمن

    أخبار
  • التحالف العربي يقصف مواقع للمتمردين الحوثيين بتعز

    التحالف العربي يقصف مواقع للمتمردين الحوثيين بتعز

    أخبار
  • الجيش اليمني يتقدم نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح في تعز

    الجيش اليمني يتقدم نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح في تعز

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد تشكيل المرصد الإعلامي..

    بعد تشكيل المرصد الإعلامي.. "الأعمال الرمضانية المخالفة" بين إيقافأخبار

  • أهالي لــ

    أهالي لــ"مصراوي": سيجارة عقب صلاة الفجر سبب سقوط قتيل ومصابي الخصوصأخبار

  • بالفيديو- بدرية طلبة تسخر من شائعة زواج أحمد سعد وسمية الخشاب في

    - بدرية طلبة تسخر من شائعة زواج أحمد سعد وسمية الخشاب في "ريّحفنون

  • إخلاء عقار مائل من السكان بالازاريطه شرق الإسكندرية

    إخلاء عقار مائل من السكان بالازاريطه شرق الإسكندريةأخبار

  • مرتضى مهاجمًا كوبر :

    مرتضى مهاجمًا كوبر :"انت متعصب للأهلي".. و"الإعلان" أساء لسمعت مصررياضة

  • الإبراشي: إعلان

    الإبراشي: إعلان "كوبر" الجديد يثير أزمةفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط