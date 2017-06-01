لجنة عاجلة لمواجهة أزمة عقار الأزاريطة المائل - صور

الإسكندرية – محمد عامر

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة عاجلة برئاسته تنعقد على مدار الساعة، لإدارة أزمة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط المحافظة.

وضم اللجنة كل من المحافظ، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومدير الأمن، والمرور والدفاع المدني والبحث الجنائي، ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الحي وسكرتير عام الحي، ومدير الإدارة الهندسية بالحي، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة والتضامن الإجتماعي والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والتعليم والإسكان المركزي والمقاولون العرب وجهاز تعمير الساحل الشمالي وشركات نهضة مصر والكهرباء والمياه .

وأضاف "سلطان"، أنه يجرى انعقاد اجتماع عاجل للجنة بالمنطقة الشمالية العسكرية لحين الانتهاء من الأزمة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من عميد كلية الهندسة ورئيس المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وكبرى شركات المقاولات، وذلك لمعاينة العقار وإيجاد الحل الهندسي الأمثل له وإزالته دون وقوع أية خسائر .

وكانت المحافظة قد قامت بإخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المائل، وأوقفت حركة الترام بالمنطقة منعا لحدوث أي اهتزازات قد تؤثر علي ميل العقار.

وأكد المحافظ علي رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات والدفاع المدني، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار، مشيرا أنه إلى جرى استدعاء كافة أجهزة المرافق(الغاز - المياه -الكهرباء) وذلك لفصل المرافق واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتجهيز أماكن عاجلة لتسكين الأسر التى تم إخلاء منازلها والتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتدبير كافة احتياجاتهم.

وأوضح المحافظ أنه تم فتح باب التحقيقات حول واقعة العقار المائل، لمعرفة أسباب حدوثها، مؤكدا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين في ذلك للمسائلة القانونية والمحاكمة الفورية، ومؤكدا أن الحفاظ علي أرواح المواطنين أولي مسئوليتنا.



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