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رئيس امتحانات الثانوية: تزويد اللجان ببوابات إلكترونية.. ورقم "واتس آب" للشكاوى

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مصراوي Masrawy

رئيس امتحانات الثانوية: تزويد اللجان ببوابات إلكترونية.. ورقم "واتس آب" للشكاوى

11:25 ص الخميس 01 يونيو 2017

امتحانات الثانوية العامة

القاهرة - (أ ش أ):
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت رقم واتس آب لأي شكوى بخصوص الثانوية العامة ويعمل على مدار الـ24 ساعة ورقمه 01005103349، ورقم خط ساخن 19126، مشيرا إلى إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالوزارة وأخرى بكل مديرية، بالإضافة إلى وجود لجنة إدارة أزمات بالوزارة برئاسة الوزير وأخرى بكل محافظة برئاسة المحافظ.

وناشد - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس- المعلمين بعدم الاستياء من تغليظ العقوبة في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، موضحا أن من يدير لجنة امتحان ثانوية عامة بشكل جيد سيعد جزءا من معايير اختياره قيادة تعليمية، وأن تغليظ العقوبة يخاطب المخطئ والمتجاوز فقط.

وقال إنه تقرر عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء الامتحان لإعلان مجريات العملية الامتحانية وخاصة عمليات الغش سواء من الطلاب أو المعلمين، مضيفا أن إجراءات التأمين هذا العام غير مسبوقة وأهمها تزويد اللجان التي شهدت تجاوزات العام الماضي ببوابة إلكترونية لكشف محاولات إدخال هواتف للجان.

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Asha

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