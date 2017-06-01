رئيس امتحانات الثانوية: حيازة الموبايل جريمة.. و8 لجان بالسجون
رئيس امتحانات الثانوية: حيازة الموبايل جريمة.. و8 لجان بالسجون
11:24 ص الخميس 01 يونيو 2017
القاهرة - (أ ش أ):
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن حيازة الموبايل سواء مغلق أو مفتوح جريمة لكل العاملين بلجنة امتحان الثانوية العامة، وأن الوزارة تنتظر نشر القانون الجديد الخاص بتغليظ عقوبات الغش في الجريدة الرسمية.
وأكد رئيس قطاع التعليم العام - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس- أن هذا القانون أداة ردع لأية مخالف وهو في صالح المعلم وليس ضده؛ للمساعدة على السيطرة على اللجان.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تمكين جميع الطلاب من أداء الامتحان، حيث خصصت 8 لجان بالسجون؛ لتمكين 190 طالبًا من الامتحان، إلى جانب 3 لجان خاصة بمستشفى معهد الأورام ومستشفى الأورام بالمنصورة وأيضا بمستشفى 57357، مشيرا إلى أنه تقدم للامتحان هذا العام 592 ألفا و474 طالبا منهم 455 طالبا دمج و8 ضعاف بصر و4 طلاب مكفوفين موزعين على 1642 لجنة على مستوى الجمهورية.
وشدد أنه لا صحة لما تردد بشأن عدم وجود نموذج إجابة ووصفه بأنه عارٍ من الصحة، حيث يوجد نموذج إجابة معتمد مزود بتوزيع الدرجات، وقد يتغير التوزيع بعد تصحيح العينة العشوائية وهو أمر لا يتم إلا في أضيق الحدود ولابد من موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
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