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بدء المباحثات بين الإمام الأكبر ورئيس أوروجواي بمشيخة الأزهر

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بدء المباحثات بين الإمام الأكبر ورئيس أوروجواي بمشيخة الأزهر بدء المباحثات بين الإمام الأكبر ورئيس أوروجواي بمشيخة الأزهر

مصراوي Masrawy

بدء المباحثات بين الإمام الأكبر ورئيس أوروجواي بمشيخة الأزهر

10:35 ص الخميس 01 يونيو 2017

كتب - محمود مصطفى:

تصوير - محمد حسام الدين:

بدأت قبل قليل، المباحثات بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس أوروجواي تاباري فاسكيز، بمقر مشيخة الأزهر.

ووصل رئيس أوروجواي، مشيخة الأزهر صباح اليوم الخميس، للقاء الإمام الأكبر، فيما كثفت قوات الأمن، من تواجدها أمام المشيخة، لتأمين الزيارة.

ودفعت مديرية أمن القاهرة، بعدد من المجندين أمام المشيخة، ونهاية شارع الأزهر.

ومن المقرر أن يبحث الإمام الأكبر مع فاسكيز سبل التعاون بين الأزهر ودولة أوروجواي، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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مصراوي Masrawy

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