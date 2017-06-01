جوارديولا يُغري مدافع ساوثهامبتون براتب أسبوعي ضخم

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطاينة، اليوم الخميس، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يسعى لضم الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ساوثهامبتون، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد المدافع الهولندي صاحب الـ25 عامًا، على رادار العديد من الأندية الإنجليزية، في مقدمتهم مانشستر سيتي، وتشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، وليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

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وأشارت ذا صن إلى أن جوارديولا يسعى لحسم الصفقة لصالحه، وإغراء فان ديك، براتب إسبوعي يقدر بـ 180 ألف جنيه استرليني، في صفقة ستكلف مانشستر سيتي نحو 50 مليون جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي ضم الدولي البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب موناكو الفرنسي مقابل 44 مليون جنيه استرليني، وعلى وشك الإعلان عن ضم البرازيلي إيديرسون سانتانا دي مورايس حارس مرمى بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون جنيه استرليني.