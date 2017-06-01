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التموين: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا لـ 70 مليون مواطن خلال رمضان

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مصراوي Masrawy

: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا لـ 70 مليون مواطن خلال رمضان

11:07 ص الخميس 01 يونيو 2017

التموين: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا لـ 70 مليون مواطن خلال رمضان

وزارة التموين والتجارة الداخلية

كتبت- عايدة رضوان:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس، من خلال 30 ألف بقال تمويني، ومجمع استهلاكي وفروع "جمعيتي"، صرف المقررات التموينية لشهر يونيو، والبالغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه أقرها مجلس الوزراء لزيادة قيمة الدعم السلعي للمواطنين خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نصيب الفرد من الدعم السلعي ارتفع خلال شهر رمضان من 21 إلى 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن 70 مليون مواطن يستفيدون من هذا القرار.

وفيما يخص عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية، أضاف المصيلحي، في بيان اليوم الخميس، أن تحديث البيانات مستمر خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو دون أن يتعارض من صرف السلع التموينية لكل المقيدين على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.

وتلقى وزير التموين، تقريرًا من الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، والتي تتولى توزيع المقررات التموينية على محافظات الوجه القبلي، كما تلقى تقريرًا من جمال الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، التي تتولى توزيع المقررات التموينية على الوجه البحري.

وأفاد بتوافر أرصدة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز، حيث تستهدف الوزارة توزيع 140 ألف طن سكر، و105 مليون زجاجة زيت خلال هذا الشهر.

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