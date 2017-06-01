فعاليات اليوم- أمسية للأبنودي بـ"الأعلى للثقافة".. وعامر التوني في "الأمير طاز"

كتبت-نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، اليوم الخميس، ضمن احتفالات ليالي رمضان.

وتقيم دار الأوبرا المصرية، حفل الجمعية الفيلهارمونية المصرية، الساعة التاسعة والنصف بالمسرح الكبير، وحفل فني لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية، الساعة التاسعة والنصف صباحا.

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا لفرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التوني بقصر الأمير طاز، إضافة إلى افتتاح العرض المسرحي "سلم نفسك" وغنا مصر لستوديو مركز الإبداع الفني، بمركز إبداع القاهرة، تبدأ العروض الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتقام أمسية شعرية لشعراء "الواو" تحت عنوان "مربعات ابن عروس" بمركز سعد زغلول الثقافي، إلى جانب عرض فيلماً تسجيليا بعنوان "موكب السلام" يعقبه لقاء مع مخرج الفيلم وعرض فنى لفرقة التنورة التراثية، بمتحف راتب صديق الثقافى، وأمسية إنشاد ديني يحييها المنشد سيد هاشم وفرقته بمتحف زكريا الخنانى، تبدأ العروض الساعة التاسعة مساء.

كما تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامج احتفالاتها بليالي رمضان بمسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز تقدم مجموعة من العروض الفنية لفرق تنورة بنها والمصرية للموسيقى العربية والإسماعيلية للفنون الشعبية، إلى جانب إقامة عدد كبير من الورش الفنية للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة، أما بوكالة بازرعة تعقد مجموعة من الندوات الأولى بعنوان "حضور الأقصر فى السينما المصرية" يتحدث فيها الفنان ياسين الضوى، والثانية بعنوان "فن الواوو النميم كأحد الموروثات الثقافية والشفاهية بالأقصر" يتحدث فيها الشاعر خالد حلمي الطاهر، والثالثة بعنوان "ملامح وإشكاليات الحركة المسرحية في الأقصر" يشارك بها الكاتب المسرحى بكري عبد الحميد، والرابعة بعنوان "الأقصر الشاعرة ملامح التجربة الشعرية" يشارك بها الشاعر حسين القباحي، والخامسة بعنوان "الأقصر في الإبداع السردي"، إلى جانب أمسية شعرية لشعراء الأقصر.

وفي المجلس الأعلى للثقافة، تقام أمسية شعرية لإبداعات الراحل "عبد الرحمن الأبنودي" يشارك بها زوجته الإعلامية نهال كمال ويديرها الكاتب وائل السمري، الساعة التاسعة مساء بقاعة المجلس. وضمن فعاليات الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تعقد مجموعة من الورش، إلى جانب عروض مسرحية للأطفال وعرض الساحر، وعرض مسرحية "مصر البيت الكبير" بطولة أحمد ماهر وأحمد الكحلاوي وبثينة رشوان، تبدأ العروض بالحديقة الساعة الثامنة مساءً.

كما تنظم دار الكتب والوثائق القومية، ندوة عن "الصيام" بمكتبة حلوان العامة، إضافة إلى سهرة رمضانية بعنوان "ليلة من ليالي رمضان، بالتعاون مع مؤسسة الحسيني الثقافية، تشمل فقرات من الشعر والغناء والمديح والإبتهالات" وذلك بمكتبة سيدة مبروك، أما مكتبة 15 مايو العامة فتعقد ندوة عن "أحكام الصيام".

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة