حركة المرور: كثافات بمحور المشير وكوبري عباس والهرم (صور)

كتب - فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية بمنزل كوبري التسعين بمحور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي فى الاتجاه القادم من محور التسعين والتجمع و الطريق الدائري وصولا إلى مدينة نصر، مما أدى إلى غلق حارتين مروريتين أمام حركة السيارات وسط انتشار رجال المرور لتصفية الكثافات الناتجة عن الهبوط .

وتنصح إدارة المرور بتوجه قائدي السيارات إلى الطرق البديلة القادمة من محور التسعين و الطريق الدائرى بالتوجه لمحور الثورة و طريق العاشر لتخفيف الاحمال عن الطريق لحين إصلاح منطقة الهبوط.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم إخطار عمليات المحافظة للعمل على إصلاح وردم الهبوط منعا للتأثير على حركة السيارات خلال أوقات الذروة.

وظهرت معدلات طبيعية لحركة السيارات و كثافات متوسطة أعلى الطرق منها محور صلاح سالم و مناطق وسط البلد و ميدان التحرير و كوبرى قصر النيل و عباس و 15 مايو كما صرح العقيد عماد حماد مدير الأعلام و العلاقات العامة لمرور القاهرة.

وظهرت تكدسات أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارعي الهرم والجامعة بالجيزة.

وشهد شارع القصر العيني بدءاً من كورنيش النيل المتجه آلى ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض سيولة مرورية .

