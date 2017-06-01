القبض على المتهم بطعن نائب مأمور قسم الصف

كتب - محمد شعبان:

في أقل من 72 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، فجر اليوم الخميس، في ضبط المتهم بالتعدي على المقدم إبراهيم عبد الغني، نائب مأمور قسم الصف.

وتمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعقيد محمد حامد، مفتش مباحث شرق الجيزة، والعميد محمود شوقي، مأمور قس الصف، من ضبط المتهم حيث مكان اخبائته.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تنفيذ 23 قرارا إداريا بإزالة تعديات على 21 فدانا بمنطقة عرب أبو ساعد، حيث نشبت مشادة كلامية بين نائب مأمور قسم الصف، وشخص يدعى "خالد ح."، 35 عاما، بسبب رفضه تنفيذ إحدى القرارات الصادرة ضده، محاولا منع القوات من تنفيذ القرار.

وأكدت تحريات العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتهم تعدى على نائب المأمور بسلاح أبيض، محدثا إصابته بـ5 طعنات بالصدر والرقبة والظهر، ثم لاذ بالفرار مستغلا حالة الشد والجذب أثناء تنفيذ قرارات الإزالة.

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