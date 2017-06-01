من «إكسارا» لـ«C4».. أسعار سيارات «ستروين» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "ستروين" الفرنسية خلال الفترة الأخيرة..

ستروين AX

واحدة من السيارات التي ظهرت في تسعينات القرن الماضي، ولاقت شهرة واسعة في ذلك الوقت، ولا تزال تتواجد في السوق المصري بأسعار لا تتجاوز حاجز الـ30 ألف جنيه.

ستروين C3

أول إصدارات سلسلة "C” الخاصة بالشركة الفرنسية في السوق المصري، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2007 وحتى 2011 في سوق السيارات بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه وحتى 125 ألف جنيه.

ستروين C4

تعد السيارة أشهر إصدارًا لـ"ستروين" في الشوارع المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2005 وحتى 2016 في سوق السيارات بأسعار تبدأ من 75 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا حتى 310 ألف جنيه.

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ستروين C5

تتراوح أسعار موديلاتها الحديثة من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا وفقًا للحالة وسنوات التصنيع حتى تصل إلى 450 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الفئات المطروحة في مصر.

ستروين إليزيه

هي إحدى إصدارات سلسلة "C” في مصر، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2012 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 210 ألف جنيه.

إكسارا

على الرغم من كونها لم تعد تصدر في السوق المصري، إلا أنها لا تزال تحتفظ بجانب كبير من النجاح الذي حققته في مطلع الألفية الجديدة، وتعرض موديلاتها منذ عام 2000 وحتى 2005 بأسعار تتراوح من 50 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه.