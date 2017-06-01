«الفيفا» يرفض شكوى «بناهيني» ضد الدراويش

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رفضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الشكوى المقدمة من الغاني إيمانويل بناهينى، مهاجم نادي الإسماعيلى الهارب بحصوله على مبلغ 200 ألف دولار، مايعادل 4 مليون جنيه.

وكانت إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قد كلفت محمد الكلية، أمين صندوق النادى المشرف على الملف القانونى والمالى، بالتحرك سريعا لتقديم المستندات الدالة على هروب اللاعب، وعدم أحقيته فى الحصول على أى أموال خارج تعاقده.

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كما تم أمداد المحامى نصر عزام، بكافة المستندات التى تؤكد صحة موقف النادى تجاه بناهيني، وقدم المحامى المستندات التى تؤكد ان اللاعب حصل على مستحقاته وليس له الحق فى المطالبة باى أموال، وهو الأساس الذى صدر عليه الحكم من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى.

وأكد نصر عزام محامى الإسماعيلى لدى الفيفا بأن هناك شق أخر للقضية، ولكن من خلال النادى الذى تقدم بشكوى ضد اللاعب الهارب للحصول على الحقوق القانونية والمالية للنادى من بناهيني، مضيفاً انها واقعة مشابهة لقضية اللاعب النجيرى جون أويرى الذى هرب من قبل وتم تغريمه ماليا لصالح الدراويش.