الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32
الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32
10:37 ص الخميس 01 يونيو 2017
كتبت - مادي غيث
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، غدًا الجمعة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة.
بينما تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى- العظمى
القاهرة 20 32
الإسكندرية 20 28
مطروح 19 27
بورسعيد 21 28
دمياط 21 27
بلطيم 19 28
الإسماعيلية 17 32
السويس 18 33
العريش 17 32
نخل 12 30
طابا 16 31
الطور 21 30
مرسى علم 26 32
الغردقة 26 33
شرم الشيخ 26 34
رفح 16 31
كاترين 14 27
سيوة 20 33
المنيا 20 33
الفيوم 21 33
رأس سدر 21 33
أبوسمبل 25 39
وسط الدلتا 20 31
أسيوط 20 34
سوهاج 21 35
الأقصر 23 37
أسوان 25 38
شلاتين 24 34
حلايب 26 31
الوادى الجديد 23 36
قنا 24 36
نويبع 23 30
السلوم 17 27
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