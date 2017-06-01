زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي
10:22 ص الخميس 01 يونيو 2017
هبوط ارضي
كتب - محمد الصاوي:
ظهرت كثافات مرورية، اليوم الخميس، بمنزل كوبري التسعين بمحور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي في الاتجاه القادم من محور التسعين والتجمع والطريق الدائري وصولا إلى مدينة نصر، مما أدى إلى غلق حارتين مروريتين أمام حركة السيارات وسط انتشار رجال المرور لتصفية الكثافات الناتجة عن الهبوط.
ونصحت إدارة المرور بتوجه قائدى السيارات إلى الطرق البديلة القادمة من محور التسعين والطريق الدائرى بالتوجه لمحور الثورة وطريق العاشر لتخفيف الأحمال عن الطريق لحين إصلاح منطقة الهبوط.
وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم إخطار عمليات المحافظة للعمل على إصلاح وردم الهبوط منعا للتأثير على حركة السيارات خلال أوقات الذروة.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور المشير بظهور كثافات مرورية ناتجة عن هبوط أرضى، وأمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة بالدفع برجال المرور لتصفية الكثافات وتسيير الحركة المرورية.
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