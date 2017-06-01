ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية

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ذكرت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط لضم البلجيكي إدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية لهذا الموسم بصفقة خيالية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الفريق الملكي تقدم بعرض يبلغ 100 مليون جنيه استرليني، من أجل الظفر بخدمات الدولي البلجيكي، الذي يعد ضمن الخيارات الأساسية للريال في الميركاتو.

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وأضافت الصحيفة البريطانية، أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هازارد خلال الصيف الجاري، خاصةً في ظل قرب رحيل الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب النادي الملكي، عن أروقة سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أبدى رفضه التخلي عن الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا للريال مقابل 60 مليون جنيه استرليني، في أولى محاولات المرينجي في الميركاتو الصيفي.