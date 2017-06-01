الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف
الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف
08:50 ص الخميس 01 يونيو 2017
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بني سويف- أحمد كامل:
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، فجر الخميس، على حريق شب بمخبز مدرسة ببا الثانوية الزراعية، بسبب ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال النيران بالخزان الخاص بالسولار الموجود أعلى مبنى المخبز.
وتلقى اللواء عادل التونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمدرسة ببا الثانوية الزراعية، والذي أمر بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.
وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد وائل ذكي على رأس 3 سيارات إطفاء وتمكنوا من إخماد النيران، وتحرر المحضر رقم 3462 لسنة 2017 إداري مركز شرطة ببا.
وتبين من التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي بالمدرسة تسبب في اشتعال النيران داخل مخبز العيش الخاص بالمدرسة كونها مدرسة ثانوية زراعية، بعد أن امتدت النيران لخزانا لسولار الخاص بالمخبز.
وقال أحمد عزت مدير إدارة ببا التعليمية، إن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو في المعدات سوى خزان السولار المصنوع من البلاستك فقط، حيث اشتعلت النيران في وقت راحة العمال.
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