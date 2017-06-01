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الدفاع الروسية: قتلنا أكثر من 80 مسلحًا من "داعش" في سوريا

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مصراوي Masrawy

الدفاع الروسية: قتلنا أكثر من 80 مسلحًا من "داعش" في سوريا

08:30 ص الخميس 01 يونيو 2017

لحظة قصف الطائرات للهدف

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران الروسي قتل أكثر من 80 إرهابيًا من "داعش"، أثناء تنقلهم من الرقة إلى تدمر ليلة الـ30 مايو الماضي.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الخميس، "وفقا للاهداف التي اكتشفها الطيران الروسي وجهت الضربات، خسائر لداعش تمثلت بمقتل اكثر من 80 ارهابيا وتدمير 36 سيارة و8 صهاريج و17 سيارة "بيك آب" مزودة برشاشات وقذائف".

وأضاف البيان أن "قيادة مجموعة القوات الروسية العاملة على اراضي الجمهورية العربية السورية مستمرة في اتخاذ الاجراءات الضرورية للحيلولة دون خروج فصائل داعش من الرقة نحو محافظتي حمص وحماة".

وأوضح أن القوات الجوية الروسية أحبطت محاولتين لخروج مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي للخروج من مدينة الرقة خلال أسبوع. مشيرا إلى أن مسلحي "داعش" يعبرون نهر الفرات ويخرجون من الرقة، على الرغم من أنهم مطوقون من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" وقوات أمريكية وفرنسية وبريطانية خاصة.

هذا المحتوى من

Asha

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