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رمضان عبد المعز: «ادعى ربنا صح عشان تنول الإجابة»

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رمضان عبد المعز: «ادعى ربنا صح عشان تنول الإجابة» رمضان عبد المعز: «ادعى ربنا صح عشان تنول الإجابة»

التحرير

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، مساء الأربعاء، إن الدعاء المستجاب فن، ويتطلب أوقات معينة، لافتًا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يدعو قبل فعل الشيء وفى أثناء فعله وبعده.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»: «لازم تدعى ربنا صح علشان الدعاء يكون مستجاب»، لافتًا إلى أن الدعاء هو أحد أسباب دفع غضب الله.

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وأشار إلى أن «من لم يسأل الله، فالله يغضب عليه»، موضحًا «أننا عندما نسأل شخص عن قضاء حاجة لنا، قد يغضب لسؤالنا، أما الله -سبحانه وتعالى- فهو يغضب عندما لا نسأله».

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التحرير

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