مقتل 13 جنديا تركيا اثر اصطدام مروحيتهم بخط توتر عال
مقتل 13 جنديا تركيا اثر اصطدام مروحيتهم بخط توتر عال
08:27 ص الخميس 01 يونيو 2017
مروحية للشرطة التركية تحلق في موغلا في 20 شباط/فبر
أنقرة، تركيا (أ ف ب)
قتل 13 جنديا تركيا الاربعاء في جنوب شرق تركيا اثر تحطم مروحيتهم من جراء اصطدامها بأحد خطوط التوتر الكهربائي العالي، كما اعلن الجيش.
وقال الجيش في بيان ان المروحية وهي من طراز كوغار فرنسية الصنع تحطمت بعيد اقلاعها من قاعدة عسكرية في محافظة شيرناك الحدودية مع العراق.
وأضاف ان "رفاقنا الابطال في المروحية استشهدوا".
واوضح الجيش ان المعلومات الاولية تشير الى ان المأساة نجمت عن حادث عرضي لكن التحقيق لا يزال جاريا.
وبحسب وكالة انباء الاناضول شبه الحكومية فان رئيس الاركان الجنرال خلوصي اكار توجه الى المنطقة لاجراء تفتيش.
من جهته اعلن مجلس محافظة شيرناك ان اجهزة الاسعاف التابعة للمحافظة هرعت الى مكان الحادث.
وكان سبعة اشخاص، بينهم اربعة روس، قتلوا في مارس في اسطنبول اثر اصطدام مروحية كانت تقلهم ببرج عال.
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