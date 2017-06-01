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إصابة نحو 40 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في فنزويلا

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مصراوي Masrawy

إصابة نحو 40 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في فنزويلا

08:19 ص الخميس 01 يونيو 2017

إصابة نحو 40 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في فنزويلا

اشتباكات بين محتجين ورجال شرطة

كراكاس- (أ ش أ):

أصيب نحو 40 شخصا بجروح جراء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، حيث استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وذكر رئيس بلدية منطقة تشاكاو في كراكاس رامون موتشاتشو، -حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم الخميس-، أن 39 شخصا توجهوا بطلب المساعدة الطبية بسبب إصابات غير خطيرة، كما خضع أحد الشباب لعملية جراحية.

يذكر أن موجة الاحتجاجات الأخيرة مستمرة في فنزويلا منذ بداية شهر أبريل الماضي، حين حاول الرئيس مادورو الحد من صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ونقل السلطة التشريعية إلى المحكمة العليا.

وعلى الرغم من عدول الرئيس عن هذا القرار في وقت لاحق، إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف.

وفي الوقت الحالي يحتج أنصار المعارضة على قرار مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، ويطالبون بإقصاء قضاة المحكمة العليا وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل 69 شخصا حتى الآن، حسب معطيات منظمات غير حكومية.

هذا المحتوى من

Asha

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