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ترامب يعلن اليوم قراره المنتظر بشأن اتفاقية باريس للمناخ

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مصراوي Masrawy

يعلن اليوم قراره المنتظر بشأن اتفاقية باريس للمناخ

08:12 ص الخميس 01 يونيو 2017

ترامب يعلن اليوم قراره المنتظر بشأن اتفاقية باريس للمناخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف اليوم الخميس، عن قراره المنتظر بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس حول المناخ أم لا.

وكتب ترامب في تغريدة، وفقا لقناة " الحرة" الفضائية: "سأعلن قراري بشأن اتفاق باريس الخميس في الساعة الثالثة بعد الظهر من حديقة الزهور في البيت الأبيض..لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وبينما لم يشر ترامب إلى أي اتجاه يميل قراره المنتظر في العالم بأسره، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قراره سيكون على الأرجح الانسحاب من الاتفاقية الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي وعد أمس بإصدار إعلان "في الأيام المقبلة" بشأن اتفاقية باريس حول المناخ. ولم يؤكد ترامب المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية بأنه قرر على الأرجح الانسحاب من الاتفاقية.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من الاتفاقية، معبرا عن رغبته في إنهاء "الحرب ضد الفحم".

والاتفاقية التي أبرمتها 190 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة في نهاية 2015 بباريس، تهدف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض عبر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.وسيشكل الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية إذا حدث تفككا فعليا بعد 18 شهرا على هذا الاتفاق التاريخي، الذي كانت بكين وواشنطن في ظل رئاسة باراك أوباما، أبرز مهندسيه.

هذا المحتوى من

Asha

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