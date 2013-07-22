مكملات الكالسيوم تعرضك لخطر أمراض القلب والوفاة

حذر فريق من الباحثين بمستشفى كولدج للنساء الكندية الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة من الحصول على مكملات الكالسيوم لأغراض علاجية، حيث أشاروا إلى أن مرضى الكلى الذين يحصلون على مكملات الكالسيوم للحد من مستويات الفوسفات بالدم يرتفع خطر وفاتهم بنسبة 22% مقارنة بالمرضى الذين يحصلون على العلاجات الأخرى.

وفسر الباحثون ذلك أن بعض عناصر الكالسيوم يتم امتصاصها خلال مجرى الدم، وقد تؤدى إلى تصلب الشرايين، وبالتالى ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب ويرتفع مخاطر حدوث الوفاة على المدى البعيد من استخدامها، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية، خاصة أن أمراض القلب والأوعية الدموية هى المسبب الرئيسى للوفاة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة.

وأوصى الباحثون أن يحصل مرضى الكلى الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الفوسفات بالدم على علاجات أخرى غير مكملات الكالسيوم مثل عقار "sevelamer " و"lanthanum"، وأكدت النتائج أنهما يحدان من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 22%.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Lancet"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى التاسع عشر من شهر يوليو الحالى.