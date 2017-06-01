«العربي لمكافحة التدخين»: 7 ملايين مدخن يموتون سنويًا

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قال أمين عام المجلس العربي لمكافحة التدخين، الدكتور محمد بشير شريم، إن التدخين يُعد أكبرَ سببًا في ارتفاع نسبة الوفيات في القرن الواحد العشرين، مضيفًا أن 7 ملايين سنويًا يموتون سنويًا بسبب التدخين.

وأضاف شريم، خلال حواره عبر شاشة «الغد»، أن مجموع ضحايا الإيدز ومضاعفات الحمل والولادة وحوادث الطرق، أقل من ضحايا التدخين بكثير.

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وتابع أن التدخين ليس عادة كا يظن البعض، إلا أنه إدمان، لأن النيكوتين الموجود به يُسبب الإدمان الذي يُعد أول درجة في سلم الإدمان، موضحًا أن التبغ إدمان مهما كان شكله، والدليل على ذلك أن الحيوانات لا تأكل هذا النبات، متطرقًا إلى أن عملية الإدمان تكمن في التبغ نفسه.