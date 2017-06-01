فيديو| طارق سليمان: كنا نتمنى احتفال الجمهور معنا

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قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، إن تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز، يعني الكثير للجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة، مؤكدًا أن النجاح يحسب للجميع.

وأضاف «سليمان»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، لقناة «الأهلي»، أنه كان يتمنى أن يتواجد الجمهور للاحتفال مع الفريق بالبطولة، مشيدًا بالرباعي شريف إكرامي، وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي، ومسعد عوض حراس الفريق.

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وتابع أن الأرقام التي حققها «إكرامي» هذا الموسم لم تتحقق في تاريخ مصر، وجاءت نتاجًا لجهد كبير تم بذله طوال الموسم.