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صور| إخلاء عقار مكون من 13 طابقا بعد ميله على مبنى مجاور بالإسكندرية

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صور| إخلاء عقار مكون من 13 طابقا بعد ميله على مبنى مجاور بالإسكندرية صور| إخلاء عقار مكون من 13 طابقا بعد ميله على مبنى مجاور بالإسكندرية

التحرير

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قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إنه تم إخلاء عقار مكون من 13 طابقا، بشارع على الخشاش بمنطقة الأزاريطة شرق الإسكندرية، من السكان، فجر اليوم الخميس، تحسبا لانهياره.

وكانت حالة من الذعر انتابت أهالى منطقة الأزاريطة، بعدما فوجئ سكان شارع الخشاش بميل عقار حديث البناء مكون من 13 طابقا، على عقار آخر لمدة طويلة، والعقارين مأهولين بالسكان.

وانهار عقار آخر مكون من 3 طوابق، ملاصق للمائل، دون وقوع أي إصابات.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم باب شرقي يفيد بانهيار العقار رقم 18 ووجود عقار ملاصق مكون من 13 يميل على آخر.

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وتوجهت على الفور القيادات الأمنية وقوة من قسم شرطة باب شرق ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم إخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان وتم عمل كردون أمنى وقطع المياه والكهرباء عن الشارع انتظارا للحظة انهيار العقار.

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التحرير

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