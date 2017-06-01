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حمودي: الفوز بالدوري مع الأهلي «طعمه مختلف»

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حمودي: الفوز بالدوري مع الأهلي «طعمه مختلف» حمودي: الفوز بالدوري مع الأهلي «طعمه مختلف»

التحرير

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قال أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فوزه ببطولة الدوري الأولى له مع القلعة الحمراء تحمل طعمًا مختلفًا، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالتتويج بالدوري رقم 39 في تاريخ النادي.

وأضاف حمودي، أن كل شيء في الأهلي مختلف تمامًا، لافتًا إلى أن اللعب له شرف كبير يتمناه أي لاعب، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لمساعده الفريق من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامها النادي، مساء الأربعاء، بعد التتويج بلقب الدوري العام الذي حسمه الفريق قبل أربع جولات من نهاية البطولة.

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التحرير

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