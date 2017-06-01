الأزهر ينعي استشهاد 4 من رجال الجيش في الواحات البحرية

القاهرة- أ ش أ:

نعى الأزهر الشريف، استشهاد ثلاثة ضباط وجندي بالقوات المسلحة، إثر انفجار أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية، عقب ضبطها أثناء قيام القوات البرية بتطهير وتمشيط منطقة "البويطى" بالواحات البحرية؛ مما أسفر عن استشهادهم.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان مساء اليوم الأربعاء، ثقته في قواتنا المسلحة والجهود التي يبذلونها في حربهم ضد الإرهاب، مجددًا دعمه لكافة الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإفساد والإرهاب وتخليص العالم من شرورها.

كما تقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.