أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32 -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأزهر ينعي استشهاد 4 من رجال الجيش في الواحات البحرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأزهر ينعي استشهاد 4 من رجال الجيش في الواحات البحرية

04:53 ص الخميس 01 يونيو 2017

الأزهر ينعي استشهاد 4 من رجال الجيش في الواحات البحرية

أحمد الطيب شيخ الأزهر

القاهرة- أ ش أ:

نعى الأزهر الشريف، استشهاد ثلاثة ضباط وجندي بالقوات المسلحة، إثر انفجار أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية، عقب ضبطها أثناء قيام القوات البرية بتطهير وتمشيط منطقة "البويطى" بالواحات البحرية؛ مما أسفر عن استشهادهم.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان مساء اليوم الأربعاء، ثقته في قواتنا المسلحة والجهود التي يبذلونها في حربهم ضد الإرهاب، مجددًا دعمه لكافة الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإفساد والإرهاب وتخليص العالم من شرورها.

كما تقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ وأهلها من كل مكروه وسوء.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحرية

    استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحرية

    أخبار
  • لجنة الأزهر تنتهي من المسودة الأولى لمشروع قانون مكافحة الكراهية باسم الدين

    لجنة الأزهر تنتهي من المسودة الأولى لمشروع قانون مكافحة الكراهية باسم

    أخبار
  • وفد أزهري رفيع المستوى يزور مصابي حادث المنيا بمست​​شفى معهد ناصر -صور

    وفد أزهري رفيع المستوى يزور مصابي حادث المنيا بمست​​شفى معهد ناصر -صور

    أخبار
  • الأزهر ينفي تأجيل امتحانات الثانوية أو تعديل موعدها

    الأزهر ينفي تأجيل امتحانات الثانوية أو تعديل موعدها

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • أضرار كبيرة بمبنى السفارة المصرية جراء انفجار كابول

    أضرار كبيرة بمبنى السفارة المصرية جراء انفجار كابولأخبار

  • مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات

    مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات "تثير الفتنة"أخبار

  • مرتضى منصور يهدد عمرو مرعي بشكواه للفيفا

    يهدد عمرو مرعي بشكواه للفيفارياضة

  • أهالي لــ

    أهالي لــ"مصراوي": سيجارة عقب صلاة الفجر سبب سقوط قتيل ومصابي الخصوصأخبار

  • بيان: 40% انخفاضا في أسعار الأسماك بعد فرض رسوم على تصديرها

    بيان: 40% انخفاضا في الأسماك بعد فرض رسوم على تصديرهاأخبار

  • بالفيديو- رواد

    - رواد "فيسبوك" يتداولون مشهد التحرش لصبري فواز في "رمضانفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق

8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين