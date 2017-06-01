فيديو| مدرب المنتخب يكشف أسباب ضم حسام عاشور: الفترة حرجة

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قال أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن الفترة المقبلة حرجة للمنتخب، مطالبًا الجميع بالتكاتف لتحقيق نتائج جيدة في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف نبيه، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن اختيارات قائمة المنتخب لمباراة تونس وجهة نظر فنية للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مشيرًا إلى أن صعوبة المرحلة دفعت الجهاز للاعتماء على معظم عناصر قوامه الأساسي.

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وعن ضم حسام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، أكد نبيه، أن اللاعب كان له دورًا مهمًا ومؤثرًا مع فريقه طوال الموسم، وأن الجهاز الفني وجد أن المنتخب في حاجة لوجود حاليًا فتم استدعائه، متمنيًا التوفيق له في الفترة المقبلة.