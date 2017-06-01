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جدل حول طلب الإمارات من طاقم تايواني إزالة العلم

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جدل حول طلب الإمارات من طاقم تايواني إزالة العلم جدل حول طلب الإمارات من طاقم تايواني إزالة العلم

مصراوي Masrawy

جدل حول طلب الإمارات من طاقم تايواني إزالة العلم

03:51 ص الخميس 01 يونيو 2017

لندن (بي بي سي)
تواجه الإمارات انتقادات شديدة، بعد أن طلبت من طاقم طائرة تايواني إزالة شارات تحمل علم تايوان من على زيهم.

وذكرت رسالة إلكترونية مسربة أن شركة طيران الإمارات "تلقت تعليمات من الصينية باتباع سياسة الصين الواحدة".

وطُلب من الطاقم ارتداء علم الصين بدلا من ذلك، قبل أن تُسحب هذه التوجيهات في وقت لاحق.

ويرتدي أفراد طاقم الطائرات شارات عليها علم الدولة لكي يعلم الركاب جنسيتهم واللغة التي يتحدثونها.

وقالت شركة طيران الإمارات لـ بى بى سى إن هناك "خطأ فى التواصل".

وقال متحدث باسم الشركة إنه ليس هناك حاجة حاليا لكي يرتدي أي طاقم شارات العلم، مهما كانت جنسيته. لكن شركة الطيران لم تفسر لماذا - إذا كان هذا التغيير على نطاق شركة الطيران فيما يتعلق بسياسة الزي الموحد - تم توجيه هذا الطلب للطاقم التايواني على وجه التحديد.

كما سألت بي بي سي عما إذا كانت السلطات الصينية قد اشتكت بالفعل من أن الموظفين يرتدون علم تايوان، لكن الشركة لم ترد بعد.

وترى الصين أن تايوان مقاطعة انفصالية، وتصر على أن الجزيرة التى تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزأ من صين واحدة سيعاد توحيدها يوما ما.

"غير صحيح وغير مناسب"
وذكرت الرسالة، التى نقلتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" ووسائل إعلامية أخرى فى آسيا، أن طاقم الطائرة كان يجب أن "يتبع سياسة الصين الواحدة"، وهي قضية دبلوماسية شديدة الحساسية.

وكتبت نيكولا باركر، المديرة المسؤولة عن الزي الموحد والتطوير بالشركة: "هذا يعني أنه يجب إزالة العلم التايواني من الزي الموحد أثناء الخدمة واستبداله بالعلم الصيني".

وأضافت أنه صدر قرار بإحضار شارات صينية جديدة.

ومع ذلك، وبعد ساعات، كتبت باركر رسالة إلكترونية ثانية تقول إن الرسالة السابقة كانت "غير صحيحة وغير لائقة"، واعتذرت عن "أي إزعاج قد تسببت به".

وأضافت: "يرجى عدم ارتداء الأعلام التايوانية خلال الرحلات حتى إشعار آخر، ليس هناك حاجة إلى وضع علم على زيكم."

لكن الشركة اعتذرت في بيان لـ بي بي سي عما قالت إنه خطأ في الاتصال.

وقالت: "أرسل بريد إلكتروني داخلي إلى طاقم المقصورة يطلب منهم إزالة شارت العلم من على زيهم، واستبداله بشارة علم أخرى. وقد أُرسلت هذه الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ، وتم سحبها منذ ذلك الحين."

وأضافت: "كنا نسعى لسحب شارات العلم التي يرتديها جميع طاقم المقصورة كجزء من عملية التحديث الذي نجريه فيما يتعلق بالزي الموحد. ويعتمد هذا على ردود الفعل المستمرة والمراجعة من الفرق لدينا. لم يعد مطلوبا من جميع أفراد طاقم المقصورة ارتداء شارة العلم كجزء من زيهم الموحد."

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، رد المستخدمون بنشر صور للعلم التايواني على حساب شركة الطيران على موقع فيسبوك، وتعهد بعضهم بمقاطعة الشركة.

وتعد الصين منطقة نمو رئيسية لعدة شركات طيران، إذ يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تحل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر سوق طيران في العالم، من حيث عدد الرحلات الجوية، بحلول عام 2029.

وتنظم شركة طيران الإمارات عشرات الرحلات الجوية أسبوعيا بين دبي ومدن بكين وشنغهاى وقوانغتشو وينشوان وتشنغتشو.

وتقول الشركة إنها حملت أكثر من 1.3 مليون راكب، و106 ألف طن من البضائع على خدماتها فى الصين عام 2015.

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مصراوي Masrawy