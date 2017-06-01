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فيديو| رضا عبد العال عن «اختيارات المنتخب»: كوبر «بيعاند» مصر

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فيديو| رضا عبد العال عن «اختيارات المنتخب»: كوبر «بيعاند» مصر فيديو| رضا عبد العال عن «اختيارات المنتخب»: كوبر «بيعاند» مصر

التحرير

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تعجب رضا عبد العال، نجم نادي الأسبق، من ضم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، لثلاثي النادي الأهلي، عمرو جمال، وأحمد حجازي، ورامي ربيعة، قائلًا «كوبر بيعاند ».

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة « sports»، أن «كوبر» يعتمد على مجموعة من اللاعبين ويعتبرهم «رجالته»، ويقوم بضمهم مهما كانت حالتهم الفنية والبدنية. 

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وعن ضم حسام عاشور، قال «عبد العال»، إنه لن يشيد بذلك قبل أن يشارك اللاعب في المباريات.

 

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التحرير

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