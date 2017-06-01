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الحسيني عن بلاغ «مكرم» ضد «عيسى»: «مشوها إعلام جمال عبد الناصر»

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الحسيني عن بلاغ «مكرم» ضد «عيسى»: «مشوها إعلام جمال عبد الناصر» الحسيني عن بلاغ «مكرم» ضد «عيسى»: «مشوها إعلام جمال عبد الناصر»

التحرير

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استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، تقدُم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب مكرم محمد أحمد، ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، قائلًا: «ليس دفاعًا عن عيسى، ولكن عن المهنة، دي حاجة غريبة ولا يليق بمكرم ذلك، لأن الاثنين زملاء في المهنة».

وأضاف الحسيني، ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»: «عيسى يتعرض لحملة شرسة جدًا من البرلمان ومن بعض الشخصيات، لكننا اتخضينا لما فعله مكرم، هل ما فعله يليق به؟ أربأ به أن يتقدم ضد أحد الزملاء بل التلاميذ كما قال عيسى نفسه».

وتابع: «لو عايزين نمشيها إعلام جمال عبد الناصر نمشيها»، مطالبًا «مكرم» بسحب بلاغه وشكوته ضد «عيسى».

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كان مكرم محمد أحمد قدّم بلاغ للنائب العام، ضد الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة «المقال»، على خلفية نشر الأخير 6 مقالات تحض على الطائفية -من وجهة نظره-، فضلًا عن إرساله شكوى لنقابة الصحفيين يطالبها بإجراء تحقيق ضد عيسى.

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التحرير

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