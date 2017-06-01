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إصابة 3 أمناء شرطة في حادث تصادم سيارتين في البحيرة

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أمناء شرطة في حادث تصادم سيارتين في البحيرة

02:47 ص الخميس 01 يونيو 2017

إصابة 3 أمناء شرطة في حادث تصادم سيارتين في البحيرة

أرشفية

البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب 3 أمناء شرطة، إثر حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة والمتجة إلى القاهرة.

وأفاد مصدر أمني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، أثناء سير السيارة رقم "ق ل ب 9458" ويقودها رمضان حسن عبد الرحمن، في اتجاه القاهرة بعدما فوجيء قائدها بتهدئة سيارة مجهولة أمامه للمرور علي مطب صناعي فاصطدم بها من الخلف.

وأوضح المصدر، أن الحادث تسبب في تلفيات بالسيارتين وإصابة كل من: أمين شرطة  السيد خميس محمد - 40 عاما، من قوة قسم شرطة ثاني 6 اكتوبر، أمين شرطة وليد فرج حسب الله -  35 عاما، من قوة مطار برج العرب، وأمين شرطة طلال محمد أبراهيم - 35 عاما من قوة مطار برج العرب.

 

وأكد المصدر أن المصابين نقلوا إلى مستشفي دمنهور العام لتلقي العلاج، في الوقت الذي حررت الشرطة محضرًا بالحادث وجاري العرض على النيابة العامة.

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