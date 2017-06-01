5 خضروات تساعد علي ترطيب جسمك في رمضان

كتبت-نرمين الجلاد:

يحتاج الجسم إلى الترطيب الدائم وخاصة في شهر رمضان المبارك وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وازدياد ساعات الصوم، لذلك ينصح بتناول الخضروات التي تعمل على ترطيب الجسم ومنها:

1- الطماطم

غنية بالماء والاملاح المعدنية التي تعوض الجسم عما يفقده من الماء بالأضافة انه يحتوي علي سعرات حرارية منخفضة ،وتعمل علي ترطب الجسم .

2- الخيار

يتميز الخيار باحتوائه على كمية كبيرة من الماء ويعد واحدً من أفضل الأطعمة التي تعمل على ترطيب الجسم ، والوقاية من العطش والشعور بالشبع.

3- الكوسة

تحتوي الكوسة علي الماء والألياف التي تسهل في عملية الهضم وتمد الجسم بالرطوبة

4- الخس

يحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة التي تعمل على ترطيب الجسم وحماية الجلد

5- الكرنب

غني بالالياف الطبيعية ويمنع الجفاف وعسر الهضم