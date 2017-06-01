5 خضروات تساعد علي ترطيب جسمك في رمضان
5 خضروات تساعد علي ترطيب جسمك في رمضان
04:56 م الأربعاء 31 مايو 2017
الخضراوات
كتبت-نرمين الجلاد:
يحتاج الجسم إلى الترطيب الدائم وخاصة في شهر رمضان المبارك وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وازدياد ساعات الصوم، لذلك ينصح بتناول الخضروات التي تعمل على ترطيب الجسم ومنها:
1- الطماطم
غنية بالماء والاملاح المعدنية التي تعوض الجسم عما يفقده من الماء بالأضافة انه يحتوي علي سعرات حرارية منخفضة ،وتعمل علي ترطب الجسم .
2- الخيار
يتميز الخيار باحتوائه على كمية كبيرة من الماء ويعد واحدً من أفضل الأطعمة التي تعمل على ترطيب الجسم ، والوقاية من العطش والشعور بالشبع.
3- الكوسة
تحتوي الكوسة علي الماء والألياف التي تسهل في عملية الهضم وتمد الجسم بالرطوبة
4- الخس
يحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة التي تعمل على ترطيب الجسم وحماية الجلد
5- الكرنب
غني بالالياف الطبيعية ويمنع الجفاف وعسر الهضم
إعلان
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
قصة "الدم والخيانة" بعين شمس.. محمد قُتِل دفاعًا عن شقيقته –(صور)أخبار
-
هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة "الإيجار" بدلا من موروث "شقةأخبار
-
بعدما اختارت "ضرتها".. تجربة زوجة مصرية تثير جدلاً على السوشيال ميديافنون
-
بالفيديو- رواد "فيسبوك" يتداولون مشهد التحرش لصبري فواز في "رمضانفنون
-
"الأعلى للإعلام": حذرنا القنوات.. ونحقق في شكاوى ضد "الحرباية وأرض جو"أخبار
-
"روبوت" لمساعدة الرجال الذين يعانون العقم على الإنجابهو وهي