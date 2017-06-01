حسام عاشور: «أهدي بطولة الدوري لشقيقي المتوفى»

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قال حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة الدوري من البطولات الغالية على «الشياطين الحمر».

وأهدى عاشور لقب الدوري الذي حققه الأهلي منذ أيام قليلة إلى روح شقيقه المتوفى مؤخرًا.

وأضاف لاعب الفريق أن الأهلي معتاد على التتويج بالبطولات المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن الفريق تفوّق على نفسه في حسم اللقب قبل النهاية بأربع جولات.

وأرجع عاشور تميّـز الأهلي دفاعيًا في الموسم الحالي إلى اجتهاد اللاعبين في التدريبات والتركيز على الوقوف بشكل صحيح في الملعب.

وأشار إلى أن فريق الوداد من الفرق المميزة والتي تحتاج إلى تركيز كبير من جانب الأهلي، من أجل الاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.