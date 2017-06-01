فيديو| أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية: «تميم لا يدير البلاد وموزة تضع سياسات الدولة»

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ناشد الدكتور سعود بن ناصر آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أمير دولة قطر تميم بن حمد، بإبعاد والدته الشيخة موزة، السيدة الأولى في قطر عن التدخل في السياسة القطرية، موضحًا أن الشيخة موزة هي من تضع السياسات التي تسير عليها قطر.

وقال آل ثاني في مداخلة هاتفية أمس الأربعاء ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «تن»: «الشيخة موزة هي من تضع سياسة المكتب التنفيذي والدليل زيارتها للسودان وما حدث فيها»، موضحًا أنها قامت بدفع المليارات بحجة تنشيط السياحة في قطر.

وتابع: «والله إحنا بننصح تميم بن حمد لو أخذ بالنصيحة كان أفضل، وعلى رأي المثل المصري لو عمل ودن من طين وودن من عجين ستكون هناك مستجدات أخرى سيتم طرحها على الواقع».

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وذكر آل ثاني أنه يتحدث باسم الضمير العربي الذي هددت قطر بنظامها الحالي أمنه واستقراره وسلامته وإهانة جيرانها من الدول الخليجية، موضحًا أنه يجب وضع حد لهذا التطرف والسلوكيات الغير مسؤولة من أمير قطر تميم بن حمد.

وتابع: «سمو الأمير تميم بن حمد، لم يتغير ولكن في حقيقة الأمر هو لا يدير البلاد وهناك من يدير خلف الكواليس».