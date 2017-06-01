أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32 -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية: «تميم لا يدير البلاد وموزة تضع سياسات الدولة»

Google+ Print
فيديو| أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية: «تميم لا يدير البلاد وموزة تضع سياسات الدولة» فيديو| أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية: «تميم لا يدير البلاد وموزة تضع سياسات الدولة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ناشد الدكتور سعود بن ناصر آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أمير دولة قطر تميم بن حمد، بإبعاد والدته الشيخة موزة، السيدة الأولى في قطر عن التدخل في السياسة القطرية، موضحًا أن الشيخة موزة هي من تضع السياسات التي تسير عليها قطر.

وقال آل ثاني في مداخلة هاتفية أمس الأربعاء ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «تن»: «الشيخة موزة هي من تضع سياسة المكتب التنفيذي والدليل زيارتها للسودان وما حدث فيها»، موضحًا أنها قامت بدفع المليارات بحجة تنشيط السياحة في قطر.

وتابع: «والله إحنا بننصح تميم بن حمد لو أخذ بالنصيحة كان أفضل، وعلى رأي المثل المصري لو عمل ودن من طين وودن من عجين ستكون هناك مستجدات أخرى سيتم طرحها على الواقع».

شاهد أيضا

وذكر آل ثاني أنه يتحدث باسم الضمير العربي الذي هددت قطر بنظامها الحالي أمنه واستقراره وسلامته وإهانة جيرانها من الدول الخليجية، موضحًا أنه يجب وضع حد لهذا التطرف والسلوكيات الغير مسؤولة من أمير قطر تميم بن حمد.

وتابع: «سمو الأمير تميم بن حمد، لم يتغير ولكن في حقيقة الأمر هو لا يدير البلاد وهناك من يدير خلف الكواليس».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| طارق سليمان: كنا نتمنى احتفال الجمهور معنا

فيديو| طارق سليمان: كنا نتمنى احتفال الجمهور معنا

فيديو| مدرب المنتخب يكشف أسباب ضم حسام عاشور: الفترة حرجة

فيديو| مدرب المنتخب يكشف أسباب ضم حسام عاشور: الفترة حرجة

فيديو| رضا عبد العال عن «اختيارات المنتخب»: كوبر «بيعاند» مصر

فيديو| رضا عبد العال عن «اختيارات المنتخب»: كوبر «بيعاند» مصر

فيديو| علي معلول عن مستقبله مع الأهلي: باق لـ4 مواسم

فيديو| علي معلول عن مستقبله مع الأهلي: باق لـ4 مواسم