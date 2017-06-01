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خالد عكاشة: عملية مطاردة منفذي حادث المنيا مستمرة حتى الآن

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خالد عكاشة: عملية مطاردة منفذي حادث المنيا مستمرة حتى الآن خالد عكاشة: عملية مطاردة منفذي حادث المنيا مستمرة حتى الآن

التحرير

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طالب العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، بالانتظار حتى صدور البيان الرسمي من الجهات الأمنية ليتم التأكد من أنباء القبض على منفذي عملية المنيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا الحادث ليس عابرًا، وأن عمليات الملاحقة والمطاردة لتلك المجموعة الإرهابية التي نفذت هذا الحادث مُستمرة من قِبل قوات الجيش والشرطة.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية أمس الأربعاء ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد العربي»، أن تسريب هذه الأنباء على المواقع قد يكشف عن وجود مشكلة، التي تشمل تداول المعلومات والصور عن الحادث حال تم ثبوت حقيقة هذه الصور المتداولة، لافتًا إلى أن هناك نشاطًا أمنيًا فى الملاحقات الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية وربما تكون هذه الصور تخص هذه العمليات وتم بثها على أنها مختصة بحادث المنيا الأخير.

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وأوضح أن وزارة الداخلية يجب عليها الخروج بإصدار بيان رسمي يتضمن طبيعة التحقيقات وعمليات الملاحقة، مع الحفاظ على سرية المعلومات لقطع الطريق على تلك الشائعات، في الوقت نفسه بث الطمأنينة فى نفوس الشعب المصري.

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التحرير

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