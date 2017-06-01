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صورة وخبر.. عجوز في مخيم لجوء

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر.. عجوز في مخيم لجوء

01:30 ص الخميس 01 يونيو 2017

صورة وخبر.. عجوز في مخيم لجوء

أم سورية في مخيم لاجئين (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

يعيش 79 ألف لاجئ سوري في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، من أصل 659 ألف سوري مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفقًا لمسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية، نداء ياسين.

ووفقًا للأمم المتحدة فإن 3.8 % من اللاجئين السوريين بالأردن من كبار السن، وبينما تحصل آلاف الأسر على مساعدات نقدية فإن سكان المخيمات يعانون ظروف عيش قاسية.

ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن مخيم الزعتري الواقع على الحدود الأردنية يمثل ثاني أكبر مخيم لجوء في العالم ويقع في رابع أكبر مدينة بالأردن، مشيرة إلى أنه يتمدد باستمرار.

والتقط مصور الوكالة صورة سيدة عجوز تبدو على وجهها قسمات الألم على أمة صار شعبها أشلاء مزقهم الدهر وفرقتهم عاصفة حرب ألقت كل منهم في بقعة أرض ربما تكون الاختيار الأوحد لم يريد أن يبقى على قيد الحياة.

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