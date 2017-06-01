حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قتل ما لا يقل عن 90 شخصًا وأصيب 400 أخرين في تفجير ضخم بالعاصمة الأفغانية كابول، بينما قتلت حركة الشباب الصومالية سبعة من رجال الشرطة في كينيا، وقتل 13 شخصا في سقوط مروحية عسكرية في تركيا.

1 – تفجير في كابول ومقتل 90

رجال الأمن في موقع التفجير الإرهابي بكابول اليوم (أ ف ب)

أعلن المركز الإعلامي التابع للحكومة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول الضخم الذي وقع بالقرب من السفارة الألمانية إلى 90 قتيلا و400 مصاب. كانت سيارة مفخخة انفجرت اليوم بضاحية "وزير أكبر خان" في العاصمة الأفغانية قرب عدد من السفارات الأجنبية والمباني الحكومية.

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2- حركة الشباب الصومالية تقتل سبعة من رجال الشرطة في كينيا

مسلحون من حركة الشباب الإرهابية (أرشيفية)

قتل سبعة من رجال الشرطة عندما اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة على الساحل الكينى اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت مصادر بالشرطة الكينية.

كما عثر على جثة مدني فى مكان الحادث، وفقا لما ذكره تقرير سابق للشرطة قال إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا وفقد اثنان.

وقع الحادث فى مقاطعة لامو على الساحل الشمالى بالقرب من بورى حيث يوجد معسكر للجيش.

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3- تجربة أمريكية ناجحة على اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات

اختبار صاروخي (ارشيفية)

أجرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اختبارا ناجحا لمنظومة ‏تهدف إلى اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات، وفقا لما ذكره مسئولو الدفاع ‏الأمريكيون.‏ ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاجون قولها" إن الصاروخ الاعتراضي الذي أطلق من قاعدة سلاح الجو في فاندنبرج بولاية كاليفورنيا اعترض بنجاح هدفه وهو صاروخ بالستي عابر للقارات أطلق من موقع ريجان للتجارب في جزر مارشال في المحيط الهادىء".

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4- مقتل 13 عسكريا تركيا في سقوط مروحية قرب الحدود العراقية

مروحية تركية (أرشيفية)

قالت صحيفة دايلي صباح التركية أن 13 عسكريًا قتلوا بعد سقوط مروحية عسكرية في محافظة شرناق جنوب شرق البلاد، وفقًا لما ذكره الجيش التركي.

وأضافت الصحيفة أن المروحية الهليكوبتر تحطمت بالقرب من الحدود العراقية. وأشار بيان للجيش أن المروحية من طراز كوجار اصطدمت ببرج كهرباء وبدأت السلطات التحقيق في الأمر.

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5- أكثر من مئتي قتيل حصيلة ضحايا الامطار الموسمية في سريلانكا

أشخاص يسيرون وسط فيضانات نتيجة الأمطار الموسيمية في سريلانكا (أرشيفية)

ارتفعت حصيلة ضحايا الامطار الموسمية والانهيارات الأرضية التي شهدتها سريلانكا الأسبوع الماضي إلى اكثر من مئتي قتيل بينما يتواصل وصول المساعدات الدولية إلى هذا البلد. وأفادت حصيلة جديدة ان الامطار الغزيرة التي هطلت الجمعة أدت إلى فيضانات وانهيارات ارضية تسبب بمقتل 202 شخص بينما ما زال 96 شخصا مفقودين.

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