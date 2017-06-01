فيديو| أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر: طلبت من تميم الاعتذار للعرب

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قال سعود بن ناصر آل ثانى، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إن الحكومة القطرية تستخدم وسائل عديدة للتنكيل بالمعارضين، مؤكدًا أنه طلب من أمير قطر، تميم بن حمد، الاعتذار للدول العربية باسم الضمير العربي.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «تن»: «طفح الكيل من ممارسات الأسرة الحاكمة في قطر، وكان لزامًا اتخاذ موقف للتعبير عن وجدان الشارع العربي»، مشيرًا إلى أن «تميم»، لم يكن بهذا السلوك قبل توليه الحكم، وأنه الآن لا يُدير لكن هناك من يحكم ويدير خلف الكواليس.

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وأضاف أن هناك كتائب إلكترونية تتحدث باسم السعودية على الشبكات الاجتماعية، والمملكة منها براء.