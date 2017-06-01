برلماني: "مشاجرة الخصوص" جنائية.. وليست بأسباب طائفية

كتبت– سحر عزام:

قال حسن عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص بالقليوبية، إن المشاجرة التي وقعت بين مسلمين ومسيحيين في الخصوص ونتج عنها وفاة مواطن تصادف مروره في الشارع وإصابة اثنين آخرين كانت بسبب خلاف مالي على مبلغ لا يتجاوز الخمسين جنيها.

وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء الأربعاء، أن الواقعة جنائية وليست بسبب فتنة طائفية كما نشر في بعض وسائل الإعلام نتيجة إشعال مسيحي لسيجارة عقب أذان الفجر، لافتًا إلى وجود تعايش حقيقي بين المسلمين والمسيحيين في قرية الخصوص.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشادة الأخيرة التي وقعت في الخصوص بدأت بمشادة كلامية ثم تطاول بالأيدي أدى لقيام طرف من الأطراف بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها وفاة عامل في إحدى الورش وإصابة اثنين آخرين خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

يذكر أن مواطنًا يدعى عثمان بكري عثمان 30 سنة، يعمل سروجي لقي مصرعه إثر طلقة طائشة خرجت من أحد أطراف مشاجرة بالخصوص بين سنجر محمد عبد المنعم وشقيقه عبد الله وبيشوي رفعت جاد وشقيقه جرجس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة علي الأفراد المتشاجرين من الطرفين وضبط بندقية آلي وفرد خرطوش محلي وآخر روسي بحوزة بولا رفعت جاد، وعددًا من أطراف المشاجرة من الطرفين وجاري عرضهم علي النيابة.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة