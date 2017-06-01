العرب اليوم.. قتيلان في الرياض وإطلاق صواريخ في باب المندب

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قٌتل شخصان بإحدى المدارس التي يملكها الأمير الوليد بن طلال بالعاصمة السعودية الرياض، وسقط 10 قتلى على الأقل من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين في هجوم على مسلحي "داعش" وأعلنت قوات "البيشمركة" الكردية رفضها الانسحاب من الموصل، وأطلق مسلحون مجهولون قذائف صاروخية نحو ناقلة نفط في مضيق باب المندب.

1- قتيلان في إطلاق نار بمدرسة في الرياض

حارس أمن عند المدخل الرئيسي لإحدى مدارس المملكة بالرياض الأربعاء (أ ف ب)

قٌتل شخصان بإحدى المدارس التي يملكها الأمير الوليد بن طلال بالعاصمة السعودية الرياض، وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار من موظف سابق بالمدرسة. وذكرت السفارة الأمريكية بالرياض أن المدرسة لم يكن فيها أي تلاميذ، لكنها لم تكشف تفاصيل عن الدوافع وراء الحادث.

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2- هجوم فاشل لـ"القوات السورية" على مواقع لـ"داعش" في سوريا

مسلحو داعش - أرشيفية (أ ف ب)

سقط 10 قتلى على الأقل من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها في ريف مدينة سلمية الشرقي خلال اشتباكات عنيفة مع مقاتلي تنظيم"داعش".

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3- "البيشمركة" الكردية ترفض الانسحاب من مواقعها غرب الموصل

قوات البيشمركة الكردية - أرشيفية

أفادت قيادة البيشمركة الكردية بأنها لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها غرب الموصل كالسنجار وتلعفر بالتوازي مع إعلانها إطلاق عملية لتطهير الحدود العراقية - السورية.

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4- إطلاق قذائف صاروخية على ناقلة نفط بمضيق باب المندب

مسلحون حوثيون يحملون قذائف صاروخية في صنعاء في 29 يونيو 2015 (أ ف ب)

أطلق مسلحون مجهولون قذائف صاروخية نحو ناقلة نفط في مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر قرب اليمن، وفقًا لبيان للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

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5- روسيا تقصف مواقع لداعش في سوريا

سفينة حربية روسية لحظة إطلاق صواريخ على مواقع "داعش" في سوريا الأربعاء (أ ف ب)

أطلقت سفينة حربية وغواصة روسيتان صواريخ "كاليبر" من البحر المتوسط على أهداف لتنظيم "دعش" قرب تدمر بسوريا، وفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

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