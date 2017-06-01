10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد- محمد الصباغ:

خيم تفجير إرهابي في العصامة الأفغانية كابل على تصريحات كبار المسئولين في العالم اليوم، فقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قلبها وتعاطفها مع ضحايا الهجوم وذويهم، في حين دعت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إلى إلزام الرئيس السوري بشار الأسد بعدم قصف المدنيين، ورد رئيس الفلبين على هجوم ابنة الرئيس الأمريكي السابق كلينتون عليه متسائلًا: هل انتقدت علاقة والدك بمونيكا لوينسكي؟

1- ميركل: الإرهاب لا يعرف حدود

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجوم التفجيري الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول. وقالت ميركل في مدينة نورنبرج: "قلبي وتعاطفي مع ضحايا الهجوم وذويهم". وأضافت: "في لحظات مثل تلك يتضح لنا بصورة أكبر مجددا: الإرهاب لا يعرف حدود. إنه يستهدفنا جميعا، سواء في مانشستر أو برلين أو باريس أو إسطنبول أو سانت بطرسبرج أو كابول".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- ساندرز: هجوم ترامب على ميركل غير مقبول

بيرني ساندرز المرشح السابق للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية (أرشيفية)

دافع المرشح السابق للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز، عن ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل ضد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا ان الهجوم العلني على المستشارة انجيلا ميركل "غير مقبول".. وقال السيناتور المنحدر من ولاية فيرمونت الأمريكية: "إهانة حليف قديم مثل ألمانيا أمر يشعر الكثير منا بالاستياء.. أرى أن مهاجمة الرئيس للمستشارة علانية أمر غير مقبول".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- نيكي هايلي: يجب إلزام الأسد بوقف قصف المدنيين

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي (أ ف ب)

دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هايلي"، روسيا إلى إلزام الرئيس السوري بشار الأسد بوقف قصف المدنيين، وسجن عشرات الآلاف منهم وحرق جثثهم. وقالت هايلي، في جلسة لمجلس الأمن، إن نظام الأسد قتل في شهر أبريل الماضي 500 مدني، وهو ما يرفع رقم ضحاياه المدنيين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة إلى ألفين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- المخلافي: الحوثيون ينهبون المعونات

عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن (أرشيفية)

اتهم عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، اليوم الاربعاء، الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، "بنهب المعونات واستخدام ميناء الحديدة، غربي اليمن، لتلقي السلاح من إيران". واكد المخلافي، خلال لقائه ماثيو تويلر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، على "ضرورة وقف نهب الميليشيا للمعونات واستخدامها لميناء الحديدة لتلقي الدعم والسلاح من ايران للاعتداء على الشعب اليمني وعلى المملكة العربية السعودية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- دوتيرتي: هل انتقدت كلينتون عندما أقام علاقة جنسية مع لوينسكي؟

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي (أ ف ب)

رد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، على هجوم تشيلسي كلينتون عليه، حيث انتقدت تصريحاته المتعلقة بالاغتصاب وطرحه لعلاقة والدها المزعومة بمونيكا لوينسكي. وقال " سأقول لها، عندما كان والدك رئيس الولايات المتحدة آنذاك يقيم علاقات جنسية مع لوينسكي والفتيات هناك في البيت الأبيض، كيف كان شعورك؟ هل انتقدت والدك؟".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- دي ميزير: سنواصل ترحيل طالبي لجوء مرفوضين

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير (أرشيفية)

أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أنه لن يتغير شيء في الموقف الأساسي للحكومة الاتحادية تجاه ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى أفغانستان، وذلك بعد تأجيل الترحيل الجماعي إلى أفغانستان في أعقاب الهجوم الذي شهدته كابول.

وقال دي ميزير، في العاصمة الألمانية برلين: "إنه ليس تغييرا للقاعدة العامة، وإنما قرارا يرجع لظروف اليوم".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- أشرف غني: هجوم كابول جبان

الرئيس الأفغاني أشرف غني (ارشيفية)

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني الهجوم الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل 64 على الأقل وإصابة 320 آخرين. وأدان غني الهجوم، ووصفه " بالهجوم الجبان الذي يتم تنفيذه خلال شهر رمضان ويستهدف مدنيين أبرياء ".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- بهرام قاسمي: تفجير كابول غير إنساني

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيفية)

أدانت إيران الهجوم الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "هذا الهجوم غير الإنساني تسبب مجددا في الحيلولة دون أن يسود الأمن والاستقرار في أفغانستان مرة ثانية". وأضاف أن الهجوم أثبت مجددا مدى أهمية وضرورة المكافحة الثابتة المشتركة ضد الإرهاب.

لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا

9- شتاينمر: نأمل في تحقيق السلام في أفغانستان

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (أرشيفية)

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الهجوم التفجيري الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، وكتب في خطاب تعزية للرئيس الأفغاني أشرف غاني: "نتكاتف في المستقبل أيضا في مساعينا لمكافحة الإرهاب.. آمل أن ننجح سويا في مواصلة التقدم في الطريق نحو تحقيق السلام والأمن لكافة المواطنين في أفغانستان".

لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا

10- تسيبراس: أريد حل "أكثر نظافة" لأزمة اليونان

الكسيس تسيبراس رئيس الحكومة اليونانية (أ ف ب)

أعلن الكسيس تسيبراس رئيس الحكومة اليونانية أن بلاده في حاجة إلى "حل أكثر نظافة" لمشاكلها المالية من أجل استعادة جذب المستثمرين.

وأضاف تسيبراس أنه يجب إنهاء الخلاف بين صندوق النقد الدولي وألمانيا ودائنين آخرين حول الطريق الصحيح للقضاء على الديون اليونانية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة