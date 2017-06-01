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مران الأهلي| عودة السعيد.. وتدريبات خاصة لإكرامي

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مران الأهلي| عودة السعيد.. وتدريبات خاصة لإكرامي مران الأهلي| عودة السعيد.. وتدريبات خاصة لإكرامي

التحرير

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأساسيين، لتدريبات استشفائية، على هامش المران الجماعي، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش، بالجزيرة.

واكتفى كلاً من: سعد سمير، رامي ربيعة، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور أجايي، عمرو السولية، بالجري حول الملعب لمدة 20 دقيقة.

كما شارك عبد الله السعيد، لاعب الفريق، في جزء من المران الجماعي، حيث بدأ "السعيد" في التدريب بالكرة مع الفريق لفترة قصيرة، واستكمل تدريباته بصالة الچيم.

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وأُصيب "السعيد" بشد في العضلة الخلفية، في مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني، والتي فاز بها الفريق الأحمر، بهدفين دون مقابل.

وأدي شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق تدريبات منفردة، حيث يعاني إكرامي من اجهاد عام بعد مشاركته أمام المقاصة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على برج العرب، في إطار الجولة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريفيا.

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التحرير

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