فيديو| نائب رئيس الغرف السياحية: «فتة» كوبر تسيئ لمصر في الخارج

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انتقد عادل عبد الرازق، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، مشاركة المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، في أحد الإعلانات، حيث ظهر في مشهد وهو ينقل لعربة إسعاف عقب تناوله طبق «فتة» من أحد المطاعم، مؤكدًا أن ذلك إساءة للمطاعم المصرية، وستضر بالسياحة.

وأضاف «عبد الرازق» خلال مداخلة هاتفية، الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم»، أمس الأربعاء، شركة الإعلان خانها التفكير في آخر لقطة للإعلان، وبررت ذلك بأنه أصيب بالتخمة من كثرة الأكل، وهذا غير منطقي.

وتابع: «دلوقتي بقى فيه سياحة الأكل وهامة للغاية، وفيه سياح بيسافروا بلاد معينة عشان الأكل، إحنا بنحاول نظهر الصورة الجيدة لمصر، ومصر الآن بدأت تشارك في المطاعم العالمية، وحدث تقدم كبير في نوع الطهي».