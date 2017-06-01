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تسيبراس يطالب "بحل أكثر نظافة" لمشاكل اليونان المالية

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مصراوي Masrawy

تسيبراس يطالب "بحل أكثر نظافة" لمشاكل اليونان المالية

12:01 ص الخميس 01 يونيو 2017

الكسيس تسيبراس رئيس اليونانية

أثينا - (د ب أ)

أعلن الكسيس تسيبراس رئيس الحكومة اليونانية اليوم الأربعاء أن بلاده في حاجة إلى "حل أكثر نظافة" لمشاكلها المالية من أجل استعادة جذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها تسيبراس أمام ممثلين عن قطاع الصناعة اليونانية في العاصمة أثينا.

وأضاف تسيبراس أنه يجب إنهاء الخلاف بين صندوق النقد الدولي وألمانيا ودائنين آخرين حول الطريق الصحيح للقضاء على الديون اليونانية.

يذكر أن وزراء مالية مجموعة اليورو سيلتقون في الخامس عشر من يونيو المقبل مجددا، مع صندوق النقد الدولي للتشاور حول ما إذا كان من الممكن وكيفية وموعد إقرار تدابير خاصة بالقضاء على الديون اليونانية.

وتتمثل النقطة الخلافية في المشاورات بين مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي في السؤال حول إمكانية مشاركة الصندوق في برنامج المساعدات الثالث الحالي لليونان والذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو.

ويعتبر صندوق النقد الدولي، عبء الديون اليونانية بأنه كبير أكثر من اللازم، ويطالب الصندوق بتخفيف عبء الديون، غير أن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله يطالب بعدم الحديث عن هذه الخطوة قبل نهاية برنامج التقشف اليوناني الراهن وذلك في صيف 2018.

ويتعين على اليونان أن ترد في تموز/يوليو المقبل، ديونا بقيمة أكثر من ستة مليارات يورو إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

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مصراوي Masrawy

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