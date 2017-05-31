بالفيديو.. جوزيه يكشف سر حواره الخاص مع حسام غالي

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قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه حرص على زيارة النادي للاحتفال مع الفريق ببطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه يحب الجميع داخل القلعة الحمراء.



وكشف «جوزيه»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، لقناة «الأهلي»، عن كواليس لقطة حواره الجانبي مع حسام غالي، لاعب الفريق، مشيرًا إلى أنه صافحه بحرارة لأنه قائد الفريق، وواحد من لاعبيه الذين تدربوا تحت قيادته منذ سنوات عديدة في بداية رحلته مع النادي الأهلي، مؤكدًا إن هناك علاقة خاصة تجمعه به وبكل اللاعبين الكبار، مثل عماد متعب، وحسام عاشور، وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد فتحي.