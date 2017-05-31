الشوربجي يكشف أخر تطورات أزمة مباراة الزمالك والمقاصة

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قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، عقد اجتماع غدًا خارج مقر الجبلاية، لحسم ملف أزمة الزمالك والمقاصة.

وأكد الشوربجي في تصريحات صحفية، أنه يرتبط بجلسة خاصة له في المحكمة، وسيجتمع مع اللجنة بعدها للاطلاع على آخر المستجدات، مؤكدًا إن اللجنة ستعمل على حسم القضية غدًا.

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يذكر إن الزمالك تقدم بتظلم على قرارات لجنة المسابقات الخاصة بمباراته مع المقاصة، والتي قررت احتساب اللقاء لصالح الفريق الفيومي، وتغريم الزمالك 200 ألف جنيه، مع خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.