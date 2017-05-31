إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز 800 ألف برميل لأول مرة منذ سنة 2014

طرابلس - (د ب أ)

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، في بيان إن إنتاج البلاد من النفط تجاوز 800 ألف برميل يوميا للمرة الأولى منذ عام 2014، ويأتي هذا بعد سيطرة الجيش التابع للبرلمان على الموانئ والحقول النفطية والتي كانت تسيطر عليها مجموعات مسلحة اوقفت ضخ النفط لأكثر من سنتين.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج قد يتراوح بين 1.1 إلي 2.1 مليون برميل يوميا إذا أزيلت العقبات السياسية.

وأضافت المؤسسة في بيانها أن نزاعا تجاريا مع شريكها الأجنبي "ونترشال" انتهى بتوقف توريد 160 ألف برميل يوميا الأمر الذي سيكلف ليبيا ما يقرب من 250 مليون دولار شهريا .

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء الاقتصادية قالت إن ليبيا ستعلن منتصف الشهر الجاري عن مناقصة لبيع نحو 600 ألف برميل نفط من إنتاجها .

وتؤكد المؤسسة التي تخضع لها معظم الحقول والموانئ النفطية على ساحل المتوسط أن ميناءي السدرة وراس لانوف عادا للعمل بشكل طبيعي بعد الاشتباكات التي شهدتها الفترة الماضية بين قوات ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي وللجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي".

يشار إلى أن قوات حرس المنشآت النفطية التابعة للبرلمان تسيطر حاليا على أكبر موانئ النفط وأهمها مثل الحريقة والسدرة وراس لانوف والبريقة إلى جانب اكبر الحقول الليبية في الجنوب الشرقي للبلاد.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة