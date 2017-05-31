"التعليم العالي" تدعم جامعة المنوفية بـ5 ملايين جنيه

المنوفية مروة فاضل:

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على دعم كليتي الحاسبات والمعلومات والزراعة بجامعة المنوفية بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وقال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، إن الجامعة يمكنها بهذا الدعم استخدام المبنى القديم لكلية الحاسبات والمعلومات كمقر لكلية الإعلام، والتى تبدأ الدراسة بها العام المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، التي بدأت بالوقوف دقيقة حدادًا على أراوح شهداء الوطن في حادث المنيا الإرهابي.

كما كرّم رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبد الرحيم، مدرس علوم الحاسب وأمن المعلومات بقسم الرياضيات بكلية العلوم بالجامعة، وأهداه درع الجامعة، لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية تخصص حاسبات ومعلومات، والممنوحة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة.

وأعلن رئيس الجامعة، موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على التعديلات المطلوبة للموازنة الاستثمارية للجامعة خلال هذا العام المالى، وهو مايتيح للجامعة سداد المستحقات المالية للمقاولين والموردين، كما تمت الموافقة على إضافة مشروع المعهد الفني للتمريض بمنشأة سلطان كمشروع فرعي من المستشفيات الجامعية بعدما قارب على الانتهاء.

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